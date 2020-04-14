Танк, которому 100 лет, выйдет на Параде Победы во Владивостоке

Приморские реставраторы решили восстановить танк Т-18 (МС-1), построенный примерно 100 лет назад. Боевая машина после примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В Приморье специалисты материально-технического обеспечения реставрируют советский танк МС-1, в данный момент он находится на территории ремонтно-восстановительного соединения Приморской общевойсковой армии ВВО», - говорится в сообщении.

Специалисты восстановили ходовую часть МС-1 и силовую установку. Боевая машина уже прошла стационарные и ходовые испытания.

МС-1 - первый танк советской разработки, прародитель всех последующих отечественных танков. Серийно производился с 1928 по 1931 год, всего в нескольких вариантах было выпущено 959 танков этого типа.

Боевая машина оснащена нарезной 37-мм пушкой «Гочкиса», двумя 6-мм пулеметами Федорова и имеет 18-мм стальную броню катанного типа. Размеры танка совсем небольшие, он даже меньше, чем современный внедорожник, при этом способен разгоняться до 16 километров в час.