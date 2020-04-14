В Приморье танкисты ВВО провели контрольную проверку боевой стрельбы

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа в Приморье по итогам зимнего периода обучения стартовала контрольная проверка.

Личный состав танковых подразделений выполнил упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из вооружения танка Т-72Б3 на директрисе общевойскового полигона Сергеевский.

При проведении боевых стрельб экипажи выполняют весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде.

На огневом рубеже создана мишенная обстановка, которая позволяет выполнять стрельбы из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию.

Помимо этого было увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1 700 метров до 2 200 метров.

Отмечается, что при выполнении контрольного упражнения экипажи заранее не знают, на какой дистанции появится очередная мишень.

По итогам боевых боевых стрельб танкисты оценены на «хорошо».

Уточняется, что военнослужащие показали умелые навыки и действия при решении огневых, тактических и боевых задач.

Все занятия прошли в строгом соблюдении руководящих документов, курса стрельб и требований безопасности.