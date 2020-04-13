«Терминаторы» нанесли удар по бронетехнике «врага» в Амурской области: кадры учений

В Амурской области на полигоне «Екатеринославский» провели двустороннее тактическое учение с применением артиллерии и армейской авиации в ходе розыгрыша современного межвидового общевойскового боя.

Отмечается, что противостоящие друг другу мотострелковое и танковое подразделения со средствами усиления были подняты по тревоге с совершением марша в назначенные районы.

На протяжении нескольких дней подразделения скрытно маневрировали, проводя маскировку с занятием удобного тактического положения.

В рамках розыгрыша боя мотострелки организовали оборону, но танковым колоннам удалось прорвать передовые позиции.

Уточняется, что в критический момент на движущиеся колонны бронетехники был нанесен условный авиаудар парой вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Благодаря грамотным действиям наступление было остановлено.

Учения показали высокую выучку личного состава, грамотные действия командиров и значимую роль успеха в современном бою применение авиации и артиллерии.

Всего в учениях было задействовано более 150 единиц техники, среди которых недавно поступившие танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация» и другая современная техника.