Мотострелки ЮВО отработали новые тактические приемы в горах Кавказского хребта

В ходе учений в горах Кавказского хребта ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии впервые отработали около 10 новых тактических приемов в условиях современного боя.

Их особенностью стали нестандартные методы борьбы с заминированными автомобилями, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, а также борьба с ударными дронами условного противника.

Отмечается, что активная фаза двусторонних тактических учений на полигоне Тарское началась с разведки маршрутов выдвижения с помощью беспилотной авиации и заблаговременного развертывания систем ПВО и станций РЭБ на наиболее вероятных направлениях действий условного противника.

Помимо этого военнослужащие осуществили внезапный отход с занимаемых рубежей с целью втягивания противника в огневой мешок, после чего начали интенсивное наступление с огневой поддержкой артиллерии.

В рамках подготовки командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные методы в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных комплексов в ходе розыгрыша тактических эпизодов.