Всестороннее мастерство: в Северной Осетии завершился отборочный этап конкурса «Воин мира».

В Северной Осетии завершился отборочный этап армейского конкурса военно-профессионального и эстетического мастерства «Воин мира». Соревнования проходили среди военных 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В конкурсе приняли участие лучшие военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО из республик Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Южная Осетия. Конкурс «Воин мира» проходит в рамках подготовки к международному этапу АрМИ-2020 и считается наиболее разносторонним.

Участники соревновались в пяти дисциплинах: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») и «Эрудит». Победители всех этапов продемонстрировали хорошую физическую подготовку, высокий навык обращения со стрелковым и холодным оружием, а также умения метать ручные осколочные гранаты на точность и дальность. Помимо этого, военнослужащие преодолели полосу препятствий, соревновались в стрельбе из автомата АК-74М из различных положений и выполнили нормативы по огневой подготовке.

Также участники продемонстрировали знания военной истории, раскрыли перед членами жюри творческие таланты в области вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декламации и театрального искусства.

Победители армейского этапа представят объединение на окружном этапе конкурса в Ростовской области.