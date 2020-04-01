Клубы дыма, химзащита и выстрелы: войска РХБЗ провели спецучения вместе с МЧС и МВД

В Волгоградской области на полигоне было проведено тактико-специальное учение с бригадой радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО), в ходе которого военнослужащие совместно с представителями МЧС и МВД отработали действия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).

Отмечается, что передовой отряд ликвидации ЧС совершил марш в район обнаружения условного очага заражения, в ходе которого специалисты бригады РХБ защиты взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс КЛП-10.

На месте учения были развернуты станции специальной обработки транспорта и боевой техники.

В населенном пункте организована дезинфекция улиц, санитарная обработка людей. Военнослужащие с помощью новейших авторазливочных станций АРС-14КМ провели обработку местности дезинфицирующими растворами.

В ходе учений было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты, в том числе, новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, автомобильные разливочных станции АРС-14КМ, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект дезинфекции аэрозольной КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-10.