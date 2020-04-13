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Режим прекращения огня в Идлибе за прошедшие сутки нарушен не был

Валентина Пескова
22:31 13.04.2020
Как сообщили в ЦПВС, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Режим прекращения огня в Идлибе за прошедшие сутки нарушен не был
© Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают работу по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике невоенным путем. Согласно новому отчету руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирала Олега Журавлева с начала работы российской армии в регионе было проведено 2420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза равен 4021,4 тонны.

За последние сутки представители ЦПВС гуманитарные акции не проводили. Работа военнослужащих ВС РФ была направлена на поддержание взаимодействия с турецкими коллегами. В соответствии с российско-турецкими договоренностями от 6 марта 2020 года, достигнутыми между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в Идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам"», - отметил контр-адмирал.

Вместе с тем продолжает работу специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

Также за прошедшие сутки армейская авиация РФ осуществила воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес - Метрас - Швайхан - Айе-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Бир-Хамид-Эль-Али - аэродром Квайрес.

Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Камишлия - Шейкер - Деллик - Дейла - Таврат - Шуарга - Касра - Шейкер - Камишлия в провинции Хасеке.

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