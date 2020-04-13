Моряки Черноморского флота взяли на сопровождение эсминец ВМС США

Эсминец УРО «Портер» ВМС США был взят на сопровождение моряками Черноморского флота после того, как вошел в акваторию Черного моря.

Как сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, американский военный корабль вошел в наши территориальные воды в 18.30 13 апреля.

В центре управления пояснили, что силы и средства Черноморского флота будут осуществлять слежение за действиями корабля ВМС США.