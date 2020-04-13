Масштабная дезинфекция: военные защитили от вирусов здания Адмиралтейства в Петербурге
В дезинфекции задействовали 20 военнослужащих в костюмах химзащиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Западного военного круга выполнили спецобработку объектов и прилегающей территории Адмиралтейства.
Они покрыли дезинфицирующим раствором старинные здания комплекса, припаркованный транспорт, и даже памятник Петру Первому - основателю Адмиралтейства.
Работы проводились с помощью машин обеспечения химических войск АРС-14. Ранее военнослужащие ЗВО осуществили дезинфекцию нескольких учебных заведений.