Томограф и аппараты ИВЛ установили в медцентре Минобороны в Нижнем Новгороде

Военный медицинский центр, строящийся для больных коронавирусной инфекцией, получил томограф, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В настоящее время вся необходимая аппаратура доставлена в медицинский центр, медицинский персонал совместно с представителями предприятий-изготовителей приступил к установке и пусконаладочным работам оборудования», - говорится в сообщении.

На строительной площадке трудятся 770 человек, задействовано 25 единиц техники. Работы ведутся круглые сутки в три смены. Возведен каркас здания, стены, смонтированы сэндвич-панели, ведется внутренняя отделка. Работы выполняются специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Уже известно, кто будет работать в центре. Сейчас медики проходят дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии Министерства обороны РФ.

В Западном военном округе появятся шесть таких центров: в Санкт-Петербурге, Смоленске, Нижнем Новгороде, Подольске, Калининграде и Одинцово.