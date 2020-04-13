«Акация» для врага: в Леноболасти прошли учения артиллеристов

В Ленинградской области прошли военные учения с использованием самоходных артиллерийских установок «Акация». В ходе маневров были задействованы более 30 единиц военной техники.

Пока батарея гаубиц «Акация» выдвигалась на огневые позиции, беспилотник «Орлан-10» вылетел на разведку. Военнослужащим была поставлена задача обнаружить огневые средства противника и передать координаты целей артиллерийским расчетам.

Получив данные, артиллеристы приступили к атаке. Они провели стрельбы различными типами боеприпасов по целям противника.

В современных условиях ведения боя артиллерия должна быть максимально маневренной, чтобы остаться незамеченной для противника. Поэтому сразу после стрельбы боевые машины мгновенно меняли свои позиции.

Такие контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения сейчас проходят во всех артиллерийских подразделениях Западного округа.

«Особое внимание уделяется подготовке артиллерийских соединений, частей, подразделений и их техническому оснащению», - рассказал заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО Павел Кирси.

После ведения огня с закрытых позиции и стрельбы прямой наводкой батарея снова на марше - растворилась в лесном массиве, но теперь уже возвращаясь в пункт постоянной дислокации. Весенние полевые сборы плавно перетекают в подготовку к летнему сезону.