Мэр итальянского города поблагодарил военнослужащих РФ за помощь в борьбе с коронавирусом

Мэр города Дольмино Франческо Бромани (Италия) поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Градоначальник также вручил книгу об истории населенного пункта, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Ситуация в городе сложилась достаточно серьезная, есть больные, есть умершие и Ваш приезд для нас очень значимый. Мы благодарны вам, мы Вас очень ждали и спасибо за помощь итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией», - сказал Бромани.

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Дальмино, Озио Сотто, Оццано Сан Пауло.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 52 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 56 зданий и сооружений, более 350 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 40 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.