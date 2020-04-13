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«Триумфы» в действии: С-400 отразили авиаудар «противника» под Астраханью

Андрей Аркадьев
13:24 13.04.2020
Были поражены ракеты-мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Астраханской области на полигоне Ашулук прошли боевые пуски зенитных управляемых ракет систем С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«В рамках этапа тактических учений с боевой стрельбой подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области протяженностью более 2 000 км и заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе», - говорится в сообщении.

В ходе тренировки расчеты С-400 отразили авиаудар условного противника, зенитчики поразили ракеты-мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

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