В Бергамо российские специалисты ведут круглосуточный прием людей с коронавирусом

В городе Бергамо из российского полевого госпиталя выписаны 4 пациента. В настоящее время в нем находится 24 инфицированных коронавирусом. Прием людей с COVID-19 осуществляется в круглосуточном режиме, в три смены. В госпитале расположены 142 койки, все отделения полевого госпиталя укомплектованы необходимым медицинским оборудованием

По словам руководителя группы медицинских специалистов из РФ в Бергамо подполковника Александра Юматова, на базе полевого госпиталя российские и итальянские врачи помощь оказывается 24 часа в сутки. Четыре пациента, у которых коронавирус протекал в легкой форме, уже выписаны.

В состав интернациональных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи и медицинские сестры. Также в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами. Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени Папы Джованни.

С российской стороны в полевом госпитале работают 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения пациентов с легкой и средней степенью заболевания. В общей сложности в полевом госпитале в Бергамо работает 32 военных врача и медицинские сестры из России.