Война с вирусом: российские специалисты провели дезинфекцию в трех городах Ломбардии

Российские военные специалисты вместе с военнослужащими подразделения РХБЗ ВС Италии провели дезинфекцию в домах для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии, а именно в городах Косто-Вальпино, Соверена, Ловере.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военнослужащими была проведена полная дезинфекция пансионатов для людей пожилого возраста в 49 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 53 здания, свыше 325 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 35 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно принимают участие расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.