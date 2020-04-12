Российские военные врачи совершили марш-бросок на юг Сербии из-за осложнившейся ситуации по COVID-19

Две медицинские бригады и группа специалистов войск РХБ защиты сводного отряда Минобороны России переброшены на юг Сербии в город Ниш из-за осложнившейся ситуации по коронавирусу. Отряд совершил 250-километровый марш и приступил к изучению района и подготовке техники, медоборудования, средств защиты.

«Перед военнослужащими стоит задача по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях в самом городе и близлежащих населенных пунктах», - рассказали в ведомстве.

За неделю пребывания в Сербии сводный отряд провел дезинфекцию 25 медучреждений для больных с коронавирусом. Обработано более полусотни зданий, общая площадь которых составила 380 тысяч квадратных метров. Специалисты также продезинфицировали более 20 участков дорог на площади около 65 тысяч квадратных метров. Накануне проведена обработка 13 городских и районных поликлиник, где диагностируют коронавирусную инфекцию.

Российские врачебно-сестринские бригады оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку и дали методические рекомендации по лечению сербским медикам в более чем в 50 учреждениях 15 сербских населенных пунктов.