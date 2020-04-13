Певец Аль Бано поблагодарил военнослужащих РФ за помощь в борьбе с коронавирусом

В итальянском городе Бергамо в актовом зале гостиницы Сан Марко состоялся телемост российских военнослужащих, направленных на помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с известным итальянским эстрадным певцом Аль Бано.

Исполнитель обратился к российским специалистам с экрана со словами благодарности за их неоценимый вклад в борьбе с болезнью и помощь итальянскому народу.

«Спасибо вам большое за все то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем. И всегда будем помнить, что вы сделали для итальянского народа. Спасибо вам», - сказал Аль Бано.

Между тем, ранее ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии. В специальный ролик вошли шесть композиций, которые исполнялись артистами ансамбля на различных площадках во время гастролей и концертных турне.