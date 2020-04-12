Более десятка по стране: Минобороны РФ в рекордные сроки возводит 16 инфекционных центров

В Министерстве обороны России создают сеть многофункциональных военных медицинских центров по всей стране в кратчайшие сроки. Здания возводятся с опережением сроков от Калининграда до Камчатки.

Центры строятся поэтапно: первые восемь из них возведут до конца апреля, еще восемь - в середине мая. 30 апреля инфекционные центры начнут работать в Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, в Одинцово, Подольске, Смоленске и других городах.

Палаты во всех центрах будут только двухместными и с индивидуальным выходом из каждой на улицу. При этом все строящиеся объекты капитальные, созданные строителями военно-строительного комплекса с использованием современных технологий быстровозводимых конструкций.

Ход работ контролирует заместитель министра обороны России Тимур Иванов. По его словам, в общей сложности на всех площадках задействованы более девяти тысяч строителей и 800 единиц спецтехники.

Новые инфекционные центры смогут принимать солдат, офицеров, жителей городов и регионов. Каждый из них будет укомплектован современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами. Штат для центров набран, персонал проходит обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.