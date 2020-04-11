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Томографы, рентген, УЗИ: в многофункциональные медцентры Минобороны начали поставлять оборудование

Роман Захаров
05:20 11.04.2020
Для медицинских центров уже сформирован нужный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В семи из шестнадцати возводимых Министерством обороны РФ многофункциональных медцентров начата поставка медицинской техники и специализированного оборудования.

На эти семь площадок, расположенных в городах Нижний Новгород, Одинцово, Калининград, Волгоград, Ростов-на-Дону, Севастополь и Подольск, уже доставили функциональные медицинские кровати, различную мебель, средства транспортировки пациентов.

Также туда будут доставлены компьютерные томографы, рентген оборудование, анализаторы гематологические, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Для будущих центров уже сформирован нужный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Определен соответствующий состав сотрудников, которые в настоящее время проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии российского оборонного ведомства.

Минобороны России продолжает наращивать темпы строительства медцентров. Количество рабочих увеличено еще на 700 человек. Таким образом, их общая численность уже превысила 7700 человек.

В ряде городов продолжается возведение стен, кирпичная кладка внутренних перегородок, устройство кровли. На некоторых площадках уже идут работы по внешней и внутренней отделке, осуществляется прокладка инженерных сетей, выполняется благоустройство.

Все строительные мероприятия проводят специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ в 15-ти регионах страны с общим опережением графика. Работы идут в три смены в круглосуточном режиме.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, которые позволяют сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Учитывая важность и сроки реализуемой задачи координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется круглосуточно, в том числе через Национальный центр управления обороной РФ.

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