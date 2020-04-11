Российские специалисты провели дезинфекцию в трех городах Ломбардии

Российские военные специалисты вместе с военнослужащими подразделения РХБЗ вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии, а именно в городах Таверноло-Бергомаско, Сарнико, Предоре.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Министерства обороны РФ совместно с итальянскими военнослужащими была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 46 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 50 зданий, более 300 тысяч квадратных метров внутренних помещений и свыше 30 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно принимают участие расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.