Российские специалисты продезинфицировали военно-медицинскую академию в Сербии: видео

Российские военные медики провели консультации с сербскими коллегами и дали рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях Белграда и Чуприи Республики Сербия, специализирующихся на лечении больных, не зараженных коронавирусной инфекцией. В этих населенных пунктах продолжают работать онкологические, кардиологические и другие клиники, где пациенты нуждаются в неотложной медпомощи врачей общей практики.

Для предотвращения заражения медиков от инфицированных пациентов, российские эпидемиологи дали рекомендации по организации приема и сортировке поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима в отделениях, организации питания.

Специалисты РХБЗ Министерства обороны РФ продолжили проводить дезинфекцию в военно-медицинской академии сербских вооруженных сил в Белграде. На постоянной основе проводится санитарная обработка операционных и реанимационных блоков. Медицинское учреждение отказалось от проведения плановых оперативных вмешательств, но продолжает проводить экстренные хирургические операции и диагностические исследования по неотложным показаниям.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в городах на юге Сербии принято решение о передислокации группы российских медиков и специалистов РХБЗ в сербский город Ниш для проведения дезинфекции в медучреждениях.