Российские военные врачи провели видеоконференцию по ситуации в Италии и Сербии

Российские военные врачи, которые оказывают помощь в лечении больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в итальянском Бергамо и медицинских учреждениях Белграда, в режиме видеоконференции обсудили медицинские аспекты, особенности оказания помощи больным и соблюдения противоэпидемического режима.

В совещании приняли участие ведущие специалисты Военно-медицинской академии Минобороны России.

«Мы поделились своим опытом работы с коллегами, работающими в Сербии, а также провели консультации с ведущими специалистами академии. Мы кратко доложили о том, что на данный момент уже имеется положительный опыт оказания лечения. Три пациента уже выписаны, 15, которые находятся сейчас на лечении, получают всестороннюю медицинскую помощь. Круглосуточный прием больных продолжается», - рассказал подполковник Юманов Александр Петрович, возглавляющий группу российских медицинских специалистов в Бергамо.

А руководитель группы российских медицинских специалистов в Сербии полковник Рустам Аминев доложил о том, как организован прием и сортировка поступающих в медцентры Белграда больных. Кроме того, он сообщил об особенностях противоэпидемического режима в отделениях и организации питания пациентов.

Для оказания взаимной консультативной помощи и обсуждения возникающих вопросов подобные конференции решено проводить на регулярной основе.