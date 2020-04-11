В Хабаровске военнослужащие ВВО провели дезинфекцию городских объектов: видео

В Хабаровске провели дезинфекцию парков и объектов городской инфраструктуры. Специальную обработку произвел сводный отряд от соединения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае.

Военнослужащие подразделения РХБ защиты округа были продезинфицированы специальным раствором здание и внутренние помещения железнодорожного вокзала «Хабаровск-1» и привокзальной площади.

Свободный отряд прибыл в Хабаровск в среду, 8 апреля. Военнослужащие совершили марш бросок свыше 400 километров. В общей сложности в город прибыли В сводный отряд 22 военнослужащего и 8 единиц техники - 6 авторазливочных станций АРС-14КМ и 2 машины обеспечения.

Ранее, командующим войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Геннадием Жидко, было принято решение о проведении специальной обработки мест массового пребывания людей в целях профилактики по не допущению распространения вирусных инфекций в краевой столице.