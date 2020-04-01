«Тигры» и «Ураганы»: первая тренировка к Параду Победы с участием техники прошла в Белогорске

В Белогорском гарнизоне Амурского объединения Восточного военного округа провели первую тренировку механизированной колонны для участия в параде, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе тренировки были отработаны слаженность действий экипажей боевых машин при прохождении техники в едином парадном строю.

Для участия в тренировке к параду было привлечено более 35 единиц военной техники, причем часть из них присоединится к тренировкам после прибытия с учений, которые проводятся на отдаленных полигонах округа.

Ожидается, что к юбилею Победы в два раза будет увеличен состав участвующей техники по сравнению с прошлым годом. Это будет осуществлено за счет поступления нового вооружения и привлечения техники Дальневосточного ВОКУ.

На первой тренировке были задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ, бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Ураган», САУ 2С3 «Акация», тяжелая огнеметная система ТОС 1А «Солнцепек» и другая современная техника, стоящая на вооружении общевойсковой армии.