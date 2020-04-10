Боевые развороты и виражи: синхронное пилотирование отработали экипажи Ка-52 под Хабаровском

На одном из военных аэродромов под Хабаровском прошла тренировка профессиональных пилотов боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчики армейской авиации совершенствовали синхронное пилотирование Ка-52, выполняя боевые развороты, виражи, «горки» с последующим зависанием в воздухе.

Отрабатывая подобные упражнения, пилоты закрепляют навыки, которые могут пригодиться во время воздушного боя.

При выполнении заданий учитывался опыт ведения вооруженных конфликтов, в частности, во время контртеррористических операций в Сирии.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина. Она предназначена для уничтожения бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей на поле боя.

«Аллигатор» - единственный современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя.