Экипажи Ту-142 отработали воздушную дозаправку над Северным Ледовитым океаном: кадры из кабины

Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота России выполнили полеты над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

Одним из летных заданий стала отработка дозаправки в воздухе от самолета-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС РФ. В общей сложности, Ту-142 провели в воздухе более 13 часов.

В качестве сопровождающих экипажей выступили истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка СФ РФ. На отдельных этапах полетов сопровождение также осуществили самолеты ВВС НАТО.

По итогам полетов все поставленные задачи экипажами дальних противолодочных самолетов были выполнены в соответствии со всеми Международными правилами. Маршрут пролегал над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Общая протяженность маршрута составила около 10 тысяч километров.