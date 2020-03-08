Россия модернизирует систему контроля космического пространства

Россия обновит и модернизирует существующие системы контроля космического пространства до 2025 года согласно программе развития. Об этом заявил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков.

«Новые системы создаются в направлении радиолокационных станций, станций радиотехнического контроля и оптических средств», - отметил он.

По его словам, обновление каждого средства позволит получать уникальные, особенные параметры космических объектов, в результате чего появится возможность за короткие сроки распознавать космические объекты.

В частности, речь идет о распознавании иностранных объектов и занесение его в соответствующий каталог, рассказал Сучков в интервью радио «Эхо Москвы».

Незадолго до этого он сообщил, что на территории Крыма ведется строительство одного из объектов контроля космического пространства РФ.