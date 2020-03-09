Российские инспекторы проверят военные объекты в Норвегии

В период с 8 по 18 марта 2020 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа наблюдателей планирует посетить Норвегию с целью наблюдения за определенными видами военной деятельности. Соответствующее заявление сделал начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что наблюдение проводится в целях определения масштабов осуществляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.

Во время этого мероприятия российские наблюдатели посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимом в указанный период ВС Норвегии международном учении «Холодный ответ-2020».