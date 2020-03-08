Военная полиция РФ провела патрулирование в Сирии
Подразделения российских военных полицейских патрулируют маршруты в провинциях Алеппо и Хасеке.
© Фото: Минобороны РФ
Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Хасеке и Аллепо в Сирии.
Об этом стало известно на брифинге руководителя российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олега Журавлева.
Кроме того, контр-адмирал сообщил, что пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Метрас - Ханик-Фаукани - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.