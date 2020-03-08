«Цветы Любимым»: столичные юнармейцы поздравили женщин с 8 Марта

Замечательным сюрпризом обернулось для всех посетительниц московского парка «Музеон» это весеннее утро: несмотря на пасмурную и дождливую погоду, столичные юнармейцы организовали акцию в честь 8 Марта.

Всем женщинам ребята дарили букеты ароматных тюльпанов, а также говорили комплименты. Обратная связь выразилась в виде слов искренней благодарности и приятного удивления.

В завершение церемонии юные патриоты сделали фотооткрытку для всех представительниц прекрасного пола. Каждый желающий получил возможность сделать романтичное фото на фоне конструкции «8 марта».