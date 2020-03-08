Поражение красотой: как в России поздравили с 8 Марта женщин-военнослужащих

Женщины служат во всех видах и родах войск ВС РФ, занимают боевые командные должности. В небе, на земле, в танке и с автоматом в руках - все чаще девушки выбирают мужскую профессию.

«Равняйсь, смирно! К выполнению норматива номер один приступить», - командует мужчинами Анастасия Терешина, с отличием окончившая Рязанское училище ВДВ.

Женские лица стали украшением не только спецназа и ВДВ, но и Военно-морского флота. В учебном центре в Кронштадте проходит подготовку первый экспериментальный женский экипаж патрульного катера «Раптор». Теперь девушки разрушают миф о том, что женщина на корабле - плохая примета.

«Суеверия эти уже в прошлом, и мы докажем, что мы тоже можем! Есть летные экипажи, танковые, а такого еще не было в России - на флоте», - воодушевленно рассказывала командир катера Анна Брикез.

В военной авиации тоже на первом плане девушки. В Краснодарском летном училище курсантки покоряют небо «виртуально», к настоящим полетам за штурвалом Су-30 или МиГ-29 они получат допуск в апреле.

«Конечно, хотелось бы освоить много типов самолетов. Как раз, наверное, истребительная авиация этим и привлекает, что она имеет разнообразие самолетов, которые в воздухе могут выполнять что-то невероятное», - объясняет свой выбор курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Юлия Бабич.

В преддверии 8 марта прошло множество конкурсов красоты и профессионального мастерства, один из них - «Макияж под камуфляж» - среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения.

Девушки-военнослужащие по всей стране принимают сегодня поздравления во всех видах и родах войск. С Международным женским днем представительниц прекрасного пола уже поздравили министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин.