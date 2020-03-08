Экипажи Ту-142 ВКС РФ отработали дозаправку в воздухе над водами Северного Ледовитого океана: видео

Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали полетные задания над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. В ходе полета они отработали дозаправку в воздухе от самолета-танкера Ил-78 дальней авиации ВКС России.

Продолжительность полета экипажей Ту-142 над морем составила более 13 часов. В ближней и средней зоне наши самолеты обеспечивали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота. На различных этапах полета сопровождение Ту-142 осуществляли истребители ВВС НАТО.

Экипажи Ту-142 Северного флота успешно провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне. Их полеты были выполнены в

строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Воздушный маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Общая протяженность маршрута составила около 10 тысяч километров.

После выполнения поставленных задач летчики успешно выполнили посадку на один из аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота.