Подарки и предложение: в Подмосковье танкисты поздравили с 8 Марта женщин дивизии

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа во время занятия по строевой подготовке красочно поздравили женский коллектив дивизии с 8 Марта.

«Около 200 военнослужащих с помощью строевых приемов в движении изобразили на плацу цифру "восемь". Затем на плац пригласили женский коллектив дивизии для участия в интерактивном поздравлении», - рассказали в Минобороны РФ.

Заместитель командира дивизии полковник Григорий Лазуткин поздравил всех женщин с Международным женским днем от лица командования дивизии, им вручили памятные подарки и букеты весенних тюльпанов.

«После чего офицеры пригласи дам на торжественный вальс. Под звуки военного оркестра композиция на плацу ожила и все танцевальные пары закружились в синхронном танце», - отметили в ведомстве.

Кульминацией мероприятия стало появление старшего лейтенанта Сергея Семенова. Молодой офицер сделал предложение руки и сердца своей девушке старшему лейтенанту Веронике Курских. Для девушки это было большой неожиданностью, но она, не задумываясь, согласилась с предложением.