Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» прибыл в Шри-Ланку

В соответствии с ранее достигнутой договоренностью большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Виноградов» пришвартовался с деловым заходом в крупнейшем порту республики Шри-Ланка - Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

В церемонии встречи российского корабля приняли участие представители посольства РФ в Шри-Ланке, офицеры ВМС принимающей стороны, а также специалисты портовых служб.

В порту корабль пополнит запасы воды и топлива. Для личного состава будут организованы отдых и обзорные экскурсии по городу.

Планируется, что в Шри-Ланке «Адмирал Виноградов» пробудет до 10 марта.