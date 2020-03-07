Сотрудники военной автоинспекции исполнили автомобильный «вальс» в честь 8 Марта

Сотрудники 100-го полка военной автоинспекции необычно поздравили своих коллег-женщин с Международным женским днем - 8 Марта. Сотрудниц привезли к небольшой площадке, на которой выстроились шесть машин с опытными водителями-автоинспекторами за рулем.

Водители включили специальные световые сигналы и исполнили сложные групповые маневры, а в конце выступления составили из двигающихся машин цифру восемь, обозначающую дату, которой посвящен этот автомобильный «вальс».

Кроме того, водители выстроили клин и подъехали к девушкам, которые наблюдали за этим импровизированным флэшмобом, после чего подарили им цветы.