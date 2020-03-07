Праздничный марш и тюльпаны: военнослужащие РВСН поздравили женщин с 8 марта

Военнослужащие РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с 8 марта на Народной площади города Переславля-Залесского Ярославской области.

Стратегические ракетчики в центре города подарили женщинам тюльпаны, Считающиеся общепризнанным символом Международного женского дня.

В ходе акции военнослужащие провели плац-концерт для всех присутствующих на площади дам и показали представление с элементами настоящей армейской строевой выправки. Также, в виде поздравительного жеста, ракетчики сымпровизировали построение фигуры в виде сердца и символической цифры восемь.

Помимо этого в честь наступающего 8 марта, в Доме культуры Переславля-Залесского состоялся праздничный концерт.