Праздничный марш и тюльпаны: военнослужащие РВСН поздравили женщин с 8 марта
Военные организовали праздничный плац-концерт в честь Международного женского дня.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие РВСН поздравили представительниц прекрасного пола с 8 марта на Народной площади города Переславля-Залесского Ярославской области.
Стратегические ракетчики в центре города подарили женщинам тюльпаны, Считающиеся общепризнанным символом Международного женского дня.
В ходе акции военнослужащие провели плац-концерт для всех присутствующих на площади дам и показали представление с элементами настоящей армейской строевой выправки. Также, в виде поздравительного жеста, ракетчики сымпровизировали построение фигуры в виде сердца и символической цифры восемь.
Помимо этого в честь наступающего 8 марта, в Доме культуры Переславля-Залесского состоялся праздничный концерт.