Картаполов открыл выставку «Имена Победы» в Национальном центре управления обороной

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов в атриуме Национального центра управления обороной открыл выставку «Имена Победы».

С 2017 года в рамках проекта «Имена победы» автором Татьяной Пономаренко-Левераш написано 16 картин, среди которых девять портретов военнослужащих Минобороны России, в том числе министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, подполковника Олега Пешкова, майора Романа Филипова и других офицеров, героически проявивших себя при выполнении воинского долга.

Также в серию входят портреты военнослужащих войск Национальной гвардии, Пограничной службы ФСБ России и президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

По тематике Великой Отечественной войны одна работа, посвященная восьми братьям Газдановым, погибшим на разных фронтах ВОВ.

Авторские выставки Т.В.Пономаренко-Левераш проходили в музейно-выставочном центре «Манеж» (в 2015 году), в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (в 2015 году), в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (в 2017 году). В декабре 2019 года в Государственном Кремлевском дворце прошла первая выставка работ серии «Имена победы» в честь празднования «Дня Героев Отечества».