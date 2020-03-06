«Макияж под камуфляж»: в РВСН стартовал конкурс для женщин-военнослужащих

В Ракетных войсках стратегического назначения стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж».

Состязания направлены на создание достойного образа женщин-военнослужащих, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества. За титул самой привлекательной девушки в форме будут бороться 50 красавиц в погонах из разных уголков России.

Конкурсантки продемонстрируют свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовках, а также выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники.

Программа конкурса предусматривает прохождение огне-штурмовой полосы с широким применением средств имитации, состязания по огневой подготовке включающую выполнение нормативов по сборке и разборке автомата Калашникова, стрельбу из ПМ и АК-74, а также преодоление штурмовой полосы. Наряду с состязаниями по скоростной радиотелеграфии, девушки будут участвовать в профессиональных конкурсах по радиационной, химической и биологической защите, инженерной подготовке.

Соревнования по профессиональным военным навыкам будут сочетаться с участием в конкурсе красоты, интеллектуальном состязании «Эрудит», кулинарном конкурсе и творческом конкурсе «Домашнее задание».

Особое значение уделяется «кулинарному этапу», в котором при минимальном наборе продуктов за ограниченное время участницы должны раскрыть свои таланты и приготовить не менее трех низкокалорийных праздничных блюд.

Профессиональный макияж станет одним из нормативов всего мероприятия: участницы должны нанести его всего за одну минуту.

Масштабный конкурс проходит в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области.

Завершится «Макияж под камуфляж» настоящим офицерским балом и награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню.