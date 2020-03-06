Сражают наповал: кадры огневой подготовки женских элитных подразделений

Накануне Международного женского дня военнослужащие-женщины бригады специального назначения Центрального военного округа показали огневую подготовку.

Практические действия проходили в Самарской области. В ходе них девушки-военные совершили марш в полной экипировке и с оружием, а затем на учебных местах провели боевые стрельбы из автоматов Калашникова АК-74 и пистолетов ПМ, а также гранатометов РПГ-26.

Помимо этого женщины отработали нормативы по разборке-сборке стрелкового оружия.

«Бывает сложно, конечно, совмещать и военную службу, и семью, но мы стараемся все успеть: встаем пораньше, ложимся позже, вечером забираем ребенка из садика, секции, все, как у обычных людей. Несмотря на то, что мы занимаемся боевой подготовкой наравне с мужчинами, нельзя забывать, что мы являемся девушками. Также приходится следить за внешним видом, готовить завтраки мужу, ребенку, все как у обычных девушек», - говорит капитан соединения спецназа ЦВО Юлия Плотникова.

Заключительным этапом тренировки стали прыжки с парашютом, которые являются обязательными в боевой подготовке спецназа.

Победитель первого интерактивного проекта «Взвод» Минобороны России капитан Юлия Плотникова уже имеет за плечами более 20 прыжков с парашютом.