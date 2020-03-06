«Целую женские руки»: военные ЦВО прочитали стихи Гамзатова к 8 Марта

Военнослужащие видов и родов войск Центрального военного округа (ЦВО) поздравили женщин с наступающим Международным женским днем, прочитав стихотворение Расула Гамзатова «Целую женские руки».

Представительниц прекрасного пола поздравили артиллерист, военнослужащий соединения специального назначения, военный летчик, специалист РХБ защиты, сапер-кинолог и танкист, военнослужащий роты почетного караула, проходящие службу в соединениях и частях ЦВО на Урале, в Сибири, Поволжье и Таджикистане.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.