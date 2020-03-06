«Он хорошо знал, что такое служба на флоте»: Картаполов об адмирале Сорокине

Воля, упорство и знания в свое время позволили адмиралу флота Алексею Сорокину успешно руководить политической работой на Военно-морском флоте. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов на церемонии прощания с адмиралом.

«Он хорошо знал и понимал, что такое служба в армии, что такое служба на флоте, как и чему надо учить молодых ребят, которые пришли, не видя и не зная войны, в ряды Советской армии», - сказал замминистра.

На военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах простились с адмиралом флота Алексеем Сорокиным. Он умер 4 марта в военном госпитале после продолжительной болезни. Адмиралу было 97 лет.

Сорокин прослужил в Вооруженных силах страны более полувека, был участником Великой Отечественной войны. В 1980 году назначен начальником политического управления ВМФ, а в следующем году - первым замначальника Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота.