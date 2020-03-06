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Евкуров посетил Ковровский общевойсковой учебный центр

Андрей Аркадьев
15:45 06.03.2020
В ходе проверки замминистра побеседовал с курсантами по условиям проживания, взаимоотношениям в коллективе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров посетил с проверкой Ковровский общевойсковой учебный центр.

В рамках поездки в войска Западного округа он осмотрел учебную базу комплекса, тренажеры и электронный тир и лично проинспектировал состояние боевых машин пехоты БМП-2.

Евкуров оценил возможности современных тренажерных комплексов, особенно систем контроля за действиями курсантов, которые позволяют повысить качество боевой подготовки. Также генерал-лейтенант пообщался с офицерами и курсантами, расспросив их об условиях проживания.

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