Евкуров посетил Ковровский общевойсковой учебный центр
В ходе проверки замминистра побеседовал с курсантами по условиям проживания, взаимоотношениям в коллективе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров посетил с проверкой Ковровский общевойсковой учебный центр.
В рамках поездки в войска Западного округа он осмотрел учебную базу комплекса, тренажеры и электронный тир и лично проинспектировал состояние боевых машин пехоты БМП-2.
Евкуров оценил возможности современных тренажерных комплексов, особенно систем контроля за действиями курсантов, которые позволяют повысить качество боевой подготовки. Также генерал-лейтенант пообщался с офицерами и курсантами, расспросив их об условиях проживания.