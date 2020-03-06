Нежность цвета хаки: спецназовцы поздравили женщин с 8 Марта в Новосибирске
Военнослужащие в форме раздавали горожанкам тюльпаны в честь праздника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Новосибирские спецназовцы сегодня утром поменяли автоматы на тюльпаны и поздравили местных жительниц с Международным женским днем.
Вместе с духовым оркестром на одной из станций метро военнослужащие организовали настоящий концертный зал. Группа военных музыкантов исполнила знаменитые эстрадные шлягеры.
В утренний час-пик горожанки были приятно удивлены. Женщины признались, что ради такого поступка офицеров, они даже готовы опоздать на работу.