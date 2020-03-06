В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса

В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарно­эпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил. Об этом заявил начальник Главного военно­медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.

В частности, отметил Тришкин, в войска направлены специально разработанные указания по профилактике коронавируса.

«Среди военнослужащих и гражданского персонала ведется работа по активному раннему выявлению подозрительных на заболевание. Организован сбор эпидемиологического анамнеза, а также налажено медицинское наблюдение за личным составом, находившимся в контакте с лицами, прибывшими из загранкомандировок», - подчеркнул начальник Главного военно­медицинского управления Минобороны.

Кроме того, в военно­медицинских организациях определен алгоритм действий медперсонала при выявлении даже одного больного коронавирусом.

«В том числе проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, установления медицинского наблюдения за контактными лицами», - добавил Тришкин.

На сегодня в госпиталях, амбулаторно­поликлинических подразделениях, в медицинских подразделениях воинских частей создан и поддерживается на требуемом уровне весь необходимый запас лекарственных и профилактических средств. В том числе противовирусные препараты, комплекты защитной медицинской одежды, специальные средства транспортировки инфекционных больных, а также дезинфекционные средства и аппаратура.

«В центрах государственного санитарно­эпидемиологического надзора Минобороны России налажен постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки. Особо подчеркну - ведется эта работа в круглосуточном режиме», - заявил представитель Минобороны.

Упор в работе военных медиков и командиров воинских частей сделан на раннем активном выявлении больных с инфекционными заболеваниями, их немедленной изоляции от сослуживцев, госпитализации и лечении в стационарных условиях.

Под особым вниманием и медицинским контролем находится здоровье военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

«В целях поддержания их иммунитета организован контроль за полноценностью и разнообразием питания. Назначается дополнительная витаминизаци», - добавил Тришкин.

Кроме того, регулярно проводится информационно­разъяснительная работа среди военнослужащих, в процессе которой особый акцент сделан на предупреждении инфекционных заболеваний. Разъясняется важность соблюдения правил личной гигиены и ведения здорового образа жизни.

В военных образовательных организациях налажено проведение так называемых «барьерных» медосмотров, которые организуются ежедневно, в период до начала учебных занятий.

Военные специалисты работают бок о бок с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и территориальными управлениями Роспотребнадзора.