«Забота о людях на первом плане»: «Звезда» вспоминает адмирала Сорокина

В среду, 4 марта, умер адмирал флота Алексей Сорокин. Об этом сообщили в Клубе военачальников Российской Федерации. В организации отметили, что адмирал скончался в военном госпитале имени Мандрыка в результате тяжелой и продолжительной болезни.

Похоронят его 6 марта на Военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Церемония прощания начнется в 10.30 по московскому времени.

Ранее в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик адмирал рассказал о своем отношении к должностным обязанностям и подчиненным.

«Все надо сделать возможное, что в твоих должностных полномочиях, чтобы человеку легче служилось, чтобы он добросовестно относился к обязанностям. И уж когда очень потребуется помощь человеку, и он обратился, надо всегда помочь. И вот когда удается помочь, используя свои возможности, должность, оказать внимание. Но когда что-то не получается - переживаешь, переживаешь буквально. Ну, не все получается в жизни», - сказал Сорокин.

Адмирал добавил, что к окружающим его людям, в том числе членам семьи, он был всегда строг и требователен. По словам Сорокина, никто на это не обижался, поскольку забота о людях для него всегда была на первом плане.

«Строгости у меня хватало на всех. В том числе и на домашних. Я имею в виду и детей. Надо все-таки умеренно, но в строгости держать. Но на чем я выигрывал всегда, что от меня не отходили люди и не критиковали за эту строгость, - забота о людях всегда на первом плане», - добавил он.

Алексей Иванович Сорокин родился 28 марта 1922 года. В 1952 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. C 1964 года проходил службу на Тихоокеанском флоте. С 1973 года он занимал должность начальника политуправления Северного флота. В 1980-м назначен начальником политического управления ВМФ, а в 1981 году стал первым заместителем начальника Главного политического управления. В 1989 году назначен военным инспектором-советником группы Генеральных инспекторов Минобороны СССР.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, Ленина, Почета, медалями. Уволен с военной службы в 1992 году.