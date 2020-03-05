Шойгу поприветствовал Эрдогана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пожал руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану перед началом российско-турецких переговоров. Фотографию с места опубликовала пресс-служба Кремля.

В Кремле сегодня проходит встреча Путина и Эрдогана. Главной темой переговоров двух лидеров станет ситуация в Идлибе, это ранее анонсировали представители обеих стран.

Москва ожидает, что главы государств придут к единому пониманию причин и последствий кризиса в сирийской провинции, а также обсудят меры, которые они смогут предпринять для его дальнейшего прекращения.

Встреча российского и турецкого лидеров в Москве станет третьей в этом году. Ранее они встречались в Стамбуле и в Берлине на конференции по Ливии.