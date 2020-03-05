Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев победил в конкурсе «Медиа-АС 2020»
В конкурсе приняло участие более 250 представителей СМИ, конкурсной комиссией отмечено почти 50 работ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Западном военном округе завершился окружной этап VI Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС 2020» Министерства обороны Российской Федерации.
Победителем в номинации «Прорыв» стал специальный корреспондент телеканала Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» Роман Закурдаев.
Всего в 2019 году в средствах массовой информации о Западном военном округе было опубликовано свыше 20 тысяч информационных материалов, для работы в ходе проводимых мероприятий в соединениях и воинских частях было аккредитовано более трех тысяч журналистов.