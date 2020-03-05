Женщины-военные возглавят парад Победы в Екатеринбурге

Военнослужащие-женщины в составе роты почетного караула впервые откроют военный парад в честь 75-летия Великой Победы, который пройдет 9 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Для участия в параде из 200 военнослужащих женщин были отобраны только 24 девушки. Специально для церемонии им сшили форму и обувь.

Подготовка к параду проходит каждый будний день. Отрабатываются строевые приемы с оружием и без, движение в составе шеренг и взвода. Помимо строевой подготовки предусмотрены занятия на спортивном манеже для растяжки и силовых упражнений, а также в плавательном бассейне для проведения разгрузки на суставы.

В состав пешей колонны будут включены коробка военнослужащих со штандартами фронтов Великой Отечественной и три коробки - в форме времен войны. Впервые в Екатеринбурге в параде примут участие воинские контингенты четырех государств: Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. По проспекту Ленина пройдет историческая техника. Помимо Т-34, гости парада увидят танки Т-80, реактивные минометы «Катюша», бронетранспортеры.