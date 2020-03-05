Военные подняли со дна Черного моря торпедный катер времен Великой Отечественной

Военные подняли со дна Черного моря торпедный катер Г-5 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Экипажи судов из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота завершили работы по подъему из-под воды корпуса торпедного катера Г-5, погибшего в ходе Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Катер был обнаружен на выходе из Карантинной бухты, где в годы 250-дневной обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков базировалась бригада торпедных катеров. Несмотря на длительное пребывание в морской воде, корпус катера сохранился целостным.

«Перед началом подъемных работ район под водой был осмотрен с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Крепление корпуса объекта к подъемному устройству осуществляли четыре водолаза, а непосредственно подъем выполнил плавучий кран», - сообщает пресс-служба.

Теперь специальная комиссия изучит обстоятельства гибели катера. Возможно, поднятый Г-5 станет музейным экспонатом.

Г-5 - проект советских глиссирующих торпедных катеров, созданный в 1930-х годах. Испытания судна начались 15 февраля 1933 года. Это одни из самых массовых катеров в годы Великой Отечественной войны.