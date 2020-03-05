Десантницы на скорость разобрали АК: кадры с конкурса «Краса ВДВ-2020»

На базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проходит конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин «Краса ВДВ-2020».

Соревнования проводятся в преддверие Международного женского дня. В них принимают участие военнослужащие со всех уголков нашей страны, от Пскова до Уссурийска, от каждой части и соединения Воздушно-десантных войск.

В рамках конкурса «Краса ВДВ-2020» проводится соревнование «Сила оружия», где десантницам необходимо не только показать красоту, но и продемонстрировать профессиональные умения. Девушки на скорость собирают и разбирают автомат Калашникова, а также стреляют из пистолета ПМ по мишеням. Представительницы прекрасного пола показали высокий результат и продемонстрировали отличные навыки.

На конкурсе «Волшебный кулинар», который проводился в одном из ресторанов города, девушки показали свои умения в приготовлении пищи, а на конкурсе «Кутюрье» - навыки кройки и шитья.

В испытаниях принимают участие 12 победительниц отборочных этапов в войсках. Финальный этап конкурса и награждение победителей пройдет 6 марта в 15.00 в Туле.