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Десантницы на скорость разобрали АК: кадры с конкурса «Краса ВДВ-2020»

Андрей Аркадьев
12:47 05.03.2020
Девушки ловко справлялись со штатным оружием, умело поражали цели и показывали высокие результаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проходит конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих-женщин «Краса ВДВ-2020».

Соревнования проводятся в преддверие Международного женского дня. В них принимают  участие военнослужащие со всех уголков нашей страны, от Пскова до Уссурийска, от каждой части и соединения Воздушно-десантных войск.

В рамках конкурса «Краса ВДВ-2020» проводится соревнование «Сила оружия», где десантницам необходимо не только показать красоту, но и продемонстрировать профессиональные умения. Девушки на скорость собирают и разбирают автомат Калашникова, а также стреляют из пистолета ПМ по мишеням. Представительницы прекрасного пола показали высокий результат и продемонстрировали отличные навыки.

На конкурсе «Волшебный кулинар», который проводился в одном из ресторанов города, девушки показали свои умения в приготовлении пищи, а на конкурсе «Кутюрье» - навыки кройки и шитья.

В испытаниях принимают участие 12 победительниц отборочных этапов в войсках. Финальный этап конкурса и награждение победителей пройдет 6 марта в 15.00 в Туле.

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